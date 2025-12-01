weather wolkig
  4. Den Geheimnissen der Haynsburg auf der Spur: Bauforscher spioniert auf dem Dachboden der Burg: Was er dabei Neues entdeckt

Den Geheimnissen der Haynsburg auf der Spur Bauforscher spioniert auf dem Dachboden der Burg - Was er dabei Neues entdeckt

Lutz Scherf untersucht die Baugeschichte der Haynsburg und entdeckt so manchen Schatz in Wänden und auf Dachböden. Die Ergebnisse präsentierte er jetzt auf der Burg. Was er berichtet. Am Nikolaustag lädt die Burg zum Weihnachtsmarkt ein.

Von Yvette Meinhardt 01.12.2025, 12:00
Baufroscher Lutz Scherf hält einen Vortrag über seine neuen Erkenntisse zur baugeschichtlichen Untersuchung der Haynsburg.
Haynsburg/MZ. - Wie alt ist die Haynsburg? Welche bauhistorischen Schätze bergen die Gemäuer? Und wie kann man bei Tourismus und Sanierung vom Denkmalschutz profitieren? Mit solchen Fragen beschäftigte sich Bauforscher Lutz Scherf und stellte seine Ergebnisse am Mittwochabend öffentlich auf der Burg vor. Der Förderverein Haynsburg und der Landschaftspflegeverein Mittleres Elstertal hatten über das Programm Revierpionier 4.500 Euro erhalten und für diese Untersuchung ausgegeben. Der Auftrag ging an Lutz Scherf. Er betreibt seit 1995 ein Büro für historische Bauforschung in Crossen, untersuchte die Burg und stellte erste Ergebnisse vor. Hier ein Überblick.