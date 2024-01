Osterfeld/MZ. - Die Bauern-Proteste gehen weiter: Am Sonntag sollen von 22 Uhr bis zum Montag 12 Uhr mehrere Straßen im Bereich Osterfeld blockiert werden. Konkret geht es um die Straße L190 in Richtung Gewerbegebiet und die Osterfelder Straße an der Tankstelle an der B 180 bei Osterfeld. „Wir haben den Protest bei der Polizei und der Versammlungsbehörde angemeldet und eine mündliche Zusage erhalten“, so die Organisatoren. Sie gehen davon aus, dass zahlreiche Bauern, Handwerker und Gewerbetreibende die Aktion unterstützen. „Unsere Unterstützer kommen nicht nur aus dem Burgenlandkreis, sondern auch aus der Region Querfurt und aus Thüringen“, teilen sie mit. Treffpunkt ist Sonntag, 21.40 Uhr, an der Tankstelle Greenline nahe der B180.

Bereits Donnerstagabend habe es eine spontane Protestaktion in diesem Bereich gegeben. „Wir Landwirte haben uns in den letzten Wochen viel Gehör verschafft, aber keine grundsätzlichen Verbesserungen erreicht“, so die Organisatoren Freitagnachmittag gegenüber der MZ. Aus diesem Grund soll der Protest am Wochenende weitergehen.