In der Kreisstadt findet am Mittag auf der Vogelwiese eine Kundgebung statt.

Am Montag trafen sich die Bauern früh am Morgen, um Straßen und Kreuzungen zu sperren. An diesem Donnerstag geht es später los.

Zeitz/MZ/yve - Landwirte, Schäfer und Handwerker aus Zeitz und Umgebung fahren an diesem Donnerstag nach Naumburg. Dort hat der Kreisbauernverband für 12 Uhr eine Kundgebung auf der Vogelwiese angemeldet. Wie Zeitzer Bauern mitteilen, ist 9.30 Uhr der Treffpunkt das Betriebsgelände der Raiffeisen Waren (Raiwa) in Kretzschau. Von dort ist 10 Uhr Abfahrt über die B180 in Richtung Naumburg. Die Bauern fahren mit Traktoren und Landtechnik, auch Handwerker und andere Sympathisanten sind nach Angaben der Landwirte zur Unterstützung gern gesehen. Diese können ihre Fahrzeuge mit rot-weißen Bändern als Zeichen der Unterstützung markieren, teilen die Organisatoren mit. Auch aus Orten an der B180 können sich laut Mitteilung weitere Unterstützer anschließen. Die Sternfahrt auf der B180 sei nicht angemeldet und werde nicht von der Polizei abgesichert, heißt es von den Bauern.