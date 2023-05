Rehmsdorf/MZ - Knallgelb blühen die Rapsfelder in der Elsteraue und künden vom Frühling. Blüht der Raps früher als sonst? „Nein, eigentlich nicht. Der Winterraps ist die erste Kultur, die in die Erde kommt. Wir haben ihn schon im August letzten Jahres gesät“, erzählt Christian Oehler, Geschäftsführer der Agricola Landwirtschaftlichen Betriebsgesellschaft Rehmsdorf. Nach der Ernte geht der Raps in den Handel, wird dort weiter verkauft. „Kurzzeitig waren in der Ukraine-Krise die Preise für Rapsöl explodiert, doch das hat sich längst wieder normalisiert“, erzählt Oehler weiter. Unterm strich kommt bei den Bauern nicht viel mehr an.

