Osterfeld/Kleinhelmsdorf/MZ - Die Bauern haben erneut Ernst gemacht: Seit Mittwochmorgen, 8 Uhr, sind auch in der Region Zeitz die Auffahrten auf die A 9 blockiert. Weder an der Anschlussstelle Naumburg (bei Osterfeld) noch an der Anschlussstelle Droyßig (zwischen Weickelsdorf und Kleinhelmsdorf) ist ein Auffahren auf die wichtige Nord-Süd-Verbindung möglich, nicht in Richtung Berlin, nicht in Richtung München. Auto- und Lkw-Fahrer machen zwar durchaus lange Gesichter, haben aber in aller Regel Verständnis für die Situation. So zumindest die Information an der Blockade nahe Kleinhelmsdorf. Der Verkehr auf der Landesstraße 198, von der dort die Autobahnauffahrt abzweigt, rollte am Morgen ohne große Schwierigkeiten. Stockender war zu dieser Zeit der Verkehr auf der B180, im Bereich der Anschlussstelle Naumburg. Der Protest soll bis gegen 15 Uhr andauern.