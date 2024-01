Am Montag soll es bundesweit Demonstrationen gegen Streichungen von Agrarsubventionen geben. Ein Landwirt aus Salsitz erzählt, was ihn antreibt. Obwohl die Bundesregierung einlenkt, soll protestiet werden.

Christian Türpisch hat von der Pike auf Landwirt gelernt und nimmt mit seinem Traktor am Montag an der geplanten Protestaktion teil.

Salsitz/MZ. - Jetzt geht’s los: Am Montag wollen Landwirte gegen den Abbau von Subventionen demonstrieren. „Wir werden mit zehn Beschäftigten mit Traktoren und anderen Fahrzeugen im Bereich Grana, Bundesstraße 2 in Richtung Südzucker, die Straße dicht machen, auch wenn die Regierung jetzt den Bauern entgegenkommen will“, sagt Christian Türpisch. Er ist mit Leib und Seele Landwirt, hat diesen Beruf bei der Agrargenossenschaft Rehmsdorf gelernt und sich 2007 selbstständig gemacht. Mit einem Feld von acht Hektar und dem Handel von Landmaschinen begann er. Heute lebt er von der Landwirtschaft und beschäftigt zehn Leute. Der 42-Jährige baut Rüben, Mais, Weizen, Gerste und Ackerbohnen an. Bis vor zwei Jahren hatte er noch Rinder im Stall stehen.