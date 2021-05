Bangen und Hoffen bei Händlern und Kunden in Zeitzer Innenstadt

Zeitz - Silvana Peter schaut am Dienstagvormittag in ihrem Haushaltwarenfachgeschäft Spoon in der Zeitzer Innenstadt nach dem Rechten. Jeden Tag schaut sie aber vor allem auf ihr Handy. „Ich habe eine App, wo ich jeden Tag den aktuellen Inzidenzwert des Burgenlandkreises sehe“, sagt sie. „Fünf Tage muss er unter 100 sein, dann kann ich Kunden wieder mit Termin ins Geschäft lassen.“

Doch der Wert liegt mal unter 100, mal knapp darüber. Eine Situation, die nach Monaten der de facto Schließung der kleinen, meist inhabergeführten Geschäften in der Innenstadt an den Nerven zerrt. Die Haltung der Händler reicht bei aller Einsicht, dass die Pandemie eingedämmt werden muss, von Unverständnis bis Wut. Unverständnis, weil sich in den Supermärkten die Kunden wie eh und je zum Wochenendeinkauf drängen dürfen, sie aber nicht einmal einen Kunden ins Geschäft lassen dürfen. Wut, weil viele Supermärkte das anbieten, wovon die Einzelhändler leben und den Non-Food-Bereich sogar noch erweitert haben. „Es ist völlig klar, jeder Schwerkranke oder gar Tote durch das Coronavirus ist einer zu viel“, sagt Silvana Peter, „aber ich möchte einfach mein Leben zurückhaben.“

„Soll ich Turnschuhe für meinen Enkel am Telefon kaufen?“

Entscheidend ist jetzt die Inzidenzzahl im Burgenlandkreis. Jene Zahl, die angibt, wie viele Menschen, gerechnet auf jeweils 100.000 Einwohner, sich in den letzten sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, entscheidet darüber, wann die Händler öffnen dürfen, entscheidet, wie und ob es für sie weitergeht. Ein Leben zwischen Bangen und Hoffen. Momentan dürfen sie nur nach telefonischer Bestellung Ware kontaktlos herausgeben. Auch für die Kunden wird das allmählich zum Verwirrspiel. Mancher bleibt da lieber fern. Wie Regine Schmidt sagt, die am Dienstag mit ihrer Enkelin eine Runde in der Stadt dreht, wartet sie mit dem Einkauf, so lange es geht, bis die Händler sie zumindest in den Laden lassen dürfen.

„Soll ich Turnschuhe für meinen Enkel am Telefon kaufen? Ich weiß, dass die Händler alles möglich machen, man kann Sachen zum Probieren mitnehmen, sie werden sogar gebracht, aber das stresst auch die Kunden.“ Online bestellen wäre für sie nur der letzte Notnagel, denn sie macht sich Sorgen, wie die Innenstadt aussehen würde, wenn noch weitere Fachhändler schließen müssten. Andere denken da allerdings anders. Und letztendlich müsste man auch sie verstehen.

„Man weiß gar nicht mehr, was gilt“

„Man weiß gar nicht mehr, was gilt“, meint ein Zeitzer, der etwas ratlos in der Innenstadt steht. . Telefonisch dürfe seine Frau etwas kaufen und er dürfe es abholen. „Aber im Geschäft schauen, ob ich vielleicht etwas Passenderes oder Besseres finde und mich beraten lassen, das darf ich nicht, oder?“ fragt er. „Die Beschränkungen sind richtig. Aber vielleicht an der falschen Stelle. Im Supermarkt kann ich mir ein Hemd und Töpfe und Schuhe kaufen, zusammen mit vielen anderen Leuten. Und hier im Geschäft, wo ich ja sowieso meist allein bin, nicht.“ Er hofft, dass die Inzidenz endlich weiter sinkt und dann konstant niedrig bleibt. „Wer hätte gedacht, dass unser Leben mal von einer Zahl abhängt, die vorher kaum jemand gekannt hat!“

Diese Zahl war am Dienstag (Stand 0?Uhr) beim RKI mit 99,5 angegeben. Am Montag lag sie bei 100,65. Am Samstag lag der Wert mit 78,8 erstmals unter der nahezu magischen Schwelle von 100. Von einem Wert, der konstant fünf Tage unter 100 liegt, ist man damit im Burgenlandkreis noch mindestens vier Tage entfernt. Es heißt weiter: bangen und hoffen. (mz)