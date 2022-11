Am Bahnhof in Droyßig steht die beliebteste Ferienwohnung der Region

Warum das Bahnwärterhäuschen in Droyßig die beliebteste Ferienwohnung in der Region ist. Welcher Sänger hier schon Songs geschrieben hat.

Renate Jäckel vom Tourismusverband hat die „Gästeliebling“-Urkunde an Katrin Beikirch und Michael Schomer (v.l.n.r.) für ihr Gästehaus im ehemaligen Bahnwärterhäuschen am alten Droyßiger Bahnhof übergeben.

Droyssig/MZ - Wissen Sie, wo es in Droyßig die erste Übernachtungsmöglichkeit für Reisende gegeben hat? In der ehemaligen Dienstwärterwohnung unter dem Dach des alten Bahnhofs. Die hatten Kathrin Beikirch und Michael Schomer vor rund acht Jahren entsprechend ausgebaut. Drei Jahre später wurde dann das kleine, niedliche Bahnwärterhäuschen im Garten zu einer weiteren Ferienwohnung umgestaltet. Jetzt ist das Ehepaar vom Landestourismusverband in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Wirtschaft und Tourismus ausgezeichnet worden. Sie wurden Gästeliebling 2022 in der Kategorie Ferienwohnungen.