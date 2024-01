Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/Mz. - Am Dienstag lief der Verkehr am Zeitzer Bahnhof noch weitgehend normal ab. Das wird an diesem Mittwoch wohl ganz anders aussehen, wenn die Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) in den Streik treten. Grund dafür: Die GDL fordert unter anderem eine schrittweise Senkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Darüber wolle die Bahn bislang nicht verhandeln. So kommt es nun zum Streik, der vom 24. bis 29. Januar andauern soll und der längste Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn werden könnte. Bereits am Dienstagabend legten die Mitarbeiter des Güterverkehrs ihre Arbeit nieder. Der Personenverkehr folgt am Mittwochmorgen. Der Streik werde sich massiv auf den gesamten deutschen Bahnbetrieb auswirken, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Bahn. Wie reagieren die Zeitzer auf diese erneuten Verkehrseinschränkungen? Die MZ hat sich bei ein paar Fahrgästen umgehört.