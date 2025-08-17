Die Braunbären Aiko und Toni leben weiterhin in dem Gehege im Schlossraben. PETA thematisiert das Schicksal der Droyßiger Bären in Schulen und Kitas.

„Artgemäße Bärenhaltung nicht möglich“ - Wie PETA in Droyßig bei Zeitz mobil macht

Droyßig/MZ/and. - In der Gemeinde Droyßig werden noch immer die beiden Braunbären Aiko und Toni in einem Gehege im Schlossgraben gehalten. Die Tierrechtsorganisation PETA setzt deshalb jetzt auf eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema in Schulen und Kitas.