Autofahrerin prallt in Schneehaufen

Folgenschweres Ausweichmanöver in Kayna

Weil sie Rehen auf der Straße ausgewichen ist, prallte sie mit ihrem Pkw bei Kayna in einen Schneehaufen.

Kayna/MZ - Bei einem Unfall zwischen Kayna und Roda bei Zeitz ist in der Nacht zu Dienstag ein Pkw beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei wollte die Fahrerin einem Zusammenstoß mit mehreren Rehen ausweichen, die plötzlich die Straße überquerten. Die Frau kam bei dem Manöver mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr in einen gefrorenen Schneehaufen. Laut Polizei blieb die Fahrerin unverletzt, an dem Fahrzeug entstand Sachschaden.