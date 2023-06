Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Alttröglitz/MZ/Ric. - Ein 37-jähriger Audi-Fahrer ist laut Polizeiangaben am Freitagabend gegen 23 Uhr mit seinem Fahrzeug betrunken in einem Getreidefeld gelandet. Bei dem Unfall auf der Kreisstraße 2213 in Richtung B 180 bei Alttröglitz hat er sich mehrfach überschlagen und dabei auch ein Verkehrszeichen sowie einen Begrenzungspfahl beschädigt. Der Mann wurde leicht verletzt, so die Polizei. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, wie hoch der Schaden genau ist, müsse ein Gutachten erbringen. Auch wie hoch der Promillewert des 37-Jährigen genau ist, darüber machte die Polizei keine Angaben. Der Unfallfahrer sei zur Blutentnahme in eine Klinik gebracht worden. Autofahren allerdings werde der 37-Jährige vorerst nicht mehr. Sein Führerschein sei sichergestellt worden, hieß es von der Polizei.