Osterfeld/MZ/RIC. - Zum einem schweren Unfall mit zwei verletzten Personen ist es am Freitagfrüh (21.2.) gegen 6.30 Uhr nahe der Anschlussstelle Naumburg der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin gekommen. Ein Pkw Ford sei seitlich mit einem Sattelzug kollidiert, durch den Aufprall weggeschleudert worden und auf der linken Spur zum Stehen gekommen, hieß es von der Autobahnpolizei. Ein Kleintransporter erkannte die Situation zu spät und sei in den Pkw gefahren, hieß es weiter. Zwei Insassen des Kleintransporters wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhasu nach Weißenfels transportiert werden. Die Autobahn blieb laut Polizei bis gegen 9.30 Uhr in Fahrtrichtung Berlin voll gesperrt, so dass sich der Verkehr auf der Autobahn aber auch auf den anliegenden Straßen staute.