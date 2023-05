Zeitz/MZ - Bei einem Verkehrsunfall in Zeitz sind am Donnerstagabend zwei Frauen verletzt worden, eine davon schwer. Auf der Kreisstraße 2217 kollidierten an der Kreuzung zur K 2609 zwei Fahrzeuge miteinander. Wie die Polizei mitteilte, habe sich eins der Fahrzeuge überschlagen und kam erst am Straßenrand zum Liegen. Die beiden Fahrerinnen erlitten Verletzungen, eine musste schwerverletzt in das nächstliegende Krankenhaus gebracht werden. Die andere Frau hatte nur leichte Verletzungen. Zur Absperrung und Bergung waren die Einsatzkräfte der Polizei, Feuerwehr und des Rettungsdienstes vor Ort. Die Zeitzer Feuerwehr war alarmiert worden, weil eine Person im Fahrzeug eingeklemmt war. Da Öl auf die Fahrbahn lief, musste zudem die Ölwehr zum Unfallort kommen. Durch die Reinigung und auch die Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Kreuzung in Zeitz für mehrere Stunden gesperrt.