Zeitz/MZ - Am Dienstagmittag hat sich in Zeitz ein Auto selbstständig gemacht und einen Unfall verursacht. Wie das Polizeirevier mitteilte, hatte eine Pkw-Fahrerin das Auto in der Dr.-Lange-Straße abgestellt und offenbar die Handbremse nicht ausreichend angezogen. Der Pkw rollte weg und prallte auf ein anderes abgestelltes Auto. Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen Blechschäden.