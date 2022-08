Auszeichnung für Frau aus Pirkau: Von ihrer Arbeit profitieren vor allem Bauern, Allergiker und Forscher

Seit mehr als 25 Jahren liefert Gudrun Daßler dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ehrenamtlich Daten, die in dessen Berechnungen einfließen. Dafür hat Bundesminister Volker Wissing (FDP) die Pirkauerin mit der Wetterdienstplakette ausgezeichnet, denn der DWD ist als Bundesoberbehörde dem Ministerium für Digitales und Verkehr zuzuordnen. Die Plakette, eine Ehrenurkunde sowie Blumen hat die studierte Meteorologin am Dienstagnachmittag vom Agrarmeteorologen Falk Böttcher in der DWD-Außenstelle in Leipzig überreicht bekommen. Böttcher leitet den Bereich, an den die Ehrenamtlerin ihre Daten schickt. Dabei handelt es sich um Beobachtungen, die den Entwicklungsstand der Pflanzen im Jahresverlauf betreffen. Davon profitieren Landwirte, Allergiker und Forscher.