Ausstellung und Angebote in Zeitz bauen Brücken in die Ukraine

Zeitz/MZ - „Postkarten aus der Ukraine“ ist eine Ausstellung in Zeitz überschrieben, die in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes ist: Die großformatigen Fotografien, die die Zerstörung von Denkmalen und Gebäuden durch die russischen Truppen in dramatischen Bildern zeigen, sind als Ausstellung zum ersten Mal in Deutschland zu sehen.