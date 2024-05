Ausschüsse und Stadtrat tagen in Zeitz noch einmal in alter Besetzung

Zeitz/MZ. - Die Ausschüsse des Zeitzer Stadtrates werden sich in der kommenden Woche, knapp zwei Wochen vor den Kommunalwahlen am 9. Juni, noch einmal in alter Besetzung treffen.

Bereits Montag, 27. Mai, kommt der Sozialausschuss zusammen, um die Richtlinie der Stadt Zeitz zum Umgang mit Kunst im öffentlichen Raum der Stadt Zeitz zu beraten.

Diese von den Stadträten schon mehrfach geforderte Richtlinie wird dann auch Thema im Bauausschuss, der am Mittwoch zusammenkommt. Während die Tagesordnungen der Ausschüsse so knapp vor der Wahl eines neuen Stadtrats doch eher dünn daherkommen, sieht die des Bauausschusses dann doch nach Arbeit aus. So wird auch die Sportstättenentwicklungsplanung vorgestellt, es geht um die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt und um damit verbundene Maßnahmen sowie um den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans für den Tiergartenhof.

Der Ordnungsausschuss wird sich am Dienstag mit dem Antrag auf eingeschränktes Halteverbot auf dem Platz der deutschen Einheit befassen, den die Fraktion ZZ21 bereits in einer Beratungsfolge eingebracht hatte, der jedoch neu beraten werden soll. Im Juni tagen dann noch der Finanzausschuss, der Betriebsausschuss, der Hauptausschuss sowie der Stadtrat, der kurz nach der Neuwahl am 13. Juni seinen Sitzungstermin hat.

Ratssitzungen online auf dem Youtube-Kanal der Stadt, Zugang auch auf www.zeitz.de

Der Sozialausschuss berät am Montag, 27. Mai, 17.30 Uhr und der Ordnungsausschuss am Dienstag, 28. Mai, ebenfalls um 17.30 Uhr. Der Bauausschuss tagt am Mittwoch, 29. Mai, 17 Uhr. Die weiteren Sitzungen finden in der ersten Juniwoche statt, der Stadtrat am Donnerstag, 13. Juni, um 17 Uhr. Alle Sitzungen finden im Friedenssaal des Rathauses statt und sind öffentlich und haben die Möglichkeit zur Bürgerfragestunde. Sie können auch alle auf dem Youtube-Kanal der Stadt Zeitz live verfolgt und später angeschaut werden. Die konstituierende Sitzung des neuen Stadtrats ist aktuell für Anfang Juli geplant.