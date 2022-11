Ausschuss weist Vertrag mit Landesbehörde ab

Brücke in Grana erweist sich als Knackpunkt. Was noch geklärt werden soll.

Die Brücke über den Floßgraben in Grana, über die die B180 jetzt verläuft, ist nicht in bestem Zustand.

Droyssig/Grana/MZ - In der Verbandsgemeinde (VG) Droyßiger-Zeitzer Forst ist man noch ein Stück weit von einer Umwidmung der Bundesstraße 180 in Grana entfernt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat einen entsprechenden Vertrag mit der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) jetzt abgewiesen. Die LSBB vertritt die Bundesrepublik bei der Umwidmung der Straße, die aus Zeitz heraus geführt und damit in die benachbarten Gemeinden hinein gebracht werden soll (die MZ berichtete).