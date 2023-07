Ann-Katrin Müller gehört zu den besten Schülern der 10. Klassen des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Sie hat einen Notendurchschnitt von 1,3. Am Dienstag fliegt sie nach New York und möchte ein Jahr in Amerika zur Schule gehen. Ihr Motorrad bleibt während dieser Zeit in der Garage.

Foto: René Weimer