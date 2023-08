Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Sich auch mal schmutzig zu machen und nach einem anstrengenden Arbeitstag „kaputt“ nach Hause zu kommen, damit habe er kein Problem. Schließlich wisse er dann auch, dass er was getan, was geschafft habe, sagt Nick Jähnert. Der 16-Jährige aus Zeitz gehört zu einer Gruppe junger Frauen und Männer, die in dieser Woche ihre Ausbildung im Gießereiunternehmen Silbitz Group begonnen haben, zu der auch die Zeitzer Guss GmbH gehört. Seinen Weg dahin habe Nick Jähnert praktisch über zwei Etappen gefunden. Über den Tag der Berufe, an dem sich die Firmengruppe regelmäßig beteiligt und vorstellt und über ein Praktikum. Damit wurden Interesse geweckt und erste Erfahrungen gesammelt. Und nun wird Jähnert, der zu Hause auch gerne an seinem Moped schraube, über dreieinhalb Jahre hinweg den Beruf des Industriemechanikers erlernen.