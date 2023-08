Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Draschwitz/MZ - Die Filiale der Fleischerei Landhan Draschwitz hat ihre Pforten geschlossen. Ein Schild auf der Theke dankt den Kunden für ihre langjährige Treue. Erst der Bäcker, jetzt der Fleischer, aber immerhin gibt es die Kaufhalle Nah und Frisch noch. „Mehr oder weniger überraschend bedankte sich die Fleischerei bei der treuen Kundschaft und verkündete, dass man den Verkauf einstellte“, schreibt Leserin Kornelia Lück aus Draschwitz. Sie habe sich über frischen Blumenkohl in der Werbung gefreut. „Aber was bringt das Angebot ohne die Möglichkeit, passend dazu Fleisch oder Wurst einzukaufen?“ fragt die Leserin. In Draschwitz gebe es Senioren, die am Rollator laufen und die Einkaufsmöglichkeit im Ort schätzen. Andere würden auch im Alter von 70, 80 oder 90 Jahren mit dem Pkw zum Einkaufen fahren. „Was aber ist mit den Senioren, die aus Vernunftsgründen auf den Pkw verzichten. Oder Familien, die aus finanziellen Gründen (oder als politisch Grüne) kein Auto nutzen?“ schreibt Lück. Sie würde sich eine mobile Metzgerei wünschen. Das wäre ein zusätzliches Angebot zu einem mobilen Bäcker, der donnerstags in Draschwitz hält.