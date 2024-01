Die Linke regt an, dass der Oberbürgermeister einen Maßnahmekatalog für mehr Ordnung und Sicherheit erstellen soll. Was die Vorfälle der letzten Monate damit zu tun haben.

Auftrag an OB ChristianThieme: Zeitzer Stadtrat fordert vom Land Sachsen-Anhalt mehr Polizei

Seit mehr als einem Jahr brennen in Zeitz-Ost imer wieder Mülltonnen und Wertstoffcontainer, hier in 2023.

Zeitz/MZ. - Mehr Ordnung und Sicherheit in Zeitz – das war auch in der jüngsten Stadtratssitzung wieder ein Thema. Eine Vorlage der Fraktion Die Linke/ZfZ fordert von Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU), einen Maßnahmenkatalog zur Herstellung von Ordnung und Sicherheit in der Stadt Zeitz zu erarbeiten.