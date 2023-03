Der alte Bahnhof Osterfeld startet mit neuem Namen in die neue Saison. Welche Arbeiten demnächst am Objekt starten.

Osterfeld/MZ - Kaum mehr einen Monat dauert es, dann startet das Jugend-, Freizeit- und Bildungszentrum im alten Bahnhof von Osterfeld in die neue Saison. Und das mit neuen Namen und neuen Angeboten. Denn künftig wird die Freizeiteinrichtung unter BiBa, einer Kurzform von Bildungsbahnhof, öffentlich agieren. „Die Idee dafür hatten Grundschüler aus Sieglitz. Der sperrige Name Jugend-, Freizeit- und Bildungszentrum bleibt in der VG Wethautal natürlich trotzdem bestehen“, sagt Hausleiter Frank Ellmerich.