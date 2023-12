Infra-Chef Christoph Hansel will im Chemiepark Zeitz mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene verlegen. Welche Ideen er dazu im Bauausschuss der Elsteraue vorstellte.

Alttröglitz/MZ. - Könnten in Zukunft mehr Güterzüge auf der Schiene zum Chemie- und Industriepark Zeitz rollen? Kann es gelingen, mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern? Der neue Infra-Chef Christoph Hansel sagt Ja und sieht das als eine Priorität für seine Arbeit. Er setze grundsätzlich auf nachhaltige Mobilität am Standort und möchte wieder in Besitz der Eisenbahnanlage im Park kommen und dann dort eine neue Verladestation errichten.