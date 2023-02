Droyssig/MZ - Die Corona-Pandemie ist vor allem auch an Familien mit Schulkindern nicht spurlos vorübergegangen. Vor allem das Home-Schooling hat vielen Eltern, aber auch Kindern viel abverlangt. Um dadurch entstandene Defizite zu bewältigen, hat die Bundesregierung 2021 das Programm „Aufleben nach Corona“ ins Leben gerufen. Dafür hatte sich auch die Fürst-Otto-Victor-Stiftung in Droyßig beworben. „Wir wollten das für entsprechende Hilfe in den CJD-Schulen, aber auch in der Grundschule hier bei uns in Droyßig verwenden“, erklärt der Stiftungsvorsitzende Burkhard Schmitt.