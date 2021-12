Aufenthalt bei einem Bekannten in Hessen: Vermisste Luisa K. aus Zeitz ist wieder bei ihrer Familie

Zeitz/MZ - Nach wochenlanger Suche ist die die vermisste Luisa K. aus Zeitz wieder bei ihrer Familie angekommen. Wie die Polizei am Freitagvormittag mitteilte, meldete sich die 15-Jährige am Donnerstag bei Familienangehörigen und gab an, dass es ihr gut geht und sie möglicher Weise zeitnah wiederkommen wird.

Am Donnerstagabend traff sie letztlich bei ihren Angehörigen ein, was durch die Polizei geprüft wurde. Die stellte auch den Gesundheitszustand der Jugendlichen fest. Ersten Ermittlungen zufolge habe sie sich wohl die gesamte Zeit bei einem Bekannten in Hessen aufgehalten. Hierzu dauern die Ermittlungen noch an.

Die Polizei bedankt sich bei allen Personen, die Hinweise zu den Fahndungsaufrufen gegeben haben.