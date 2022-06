Auf Zeitz wartet ein Literaturtag

Den Vereinigten Domstiftern zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz gehört in Zeitz die Stiftsbibliothek. Sie veranstalten jetzt federführend einen Literaturtag in Zeitz.

Zeitz/MZ - Um den Erfolg der 30. Landesliteraturtage Sachsen-Anhalts im vergangenen Jahr in Zeitz nachhaltig zu gestalten und um das Thema Literatur in der Stadt weiter zu etablieren und Menschen mit dem Lesen und Vorlesen zu begeistern, wird am kommenden Donnerstag, 9. Juni, erstmalig der „Zeitzer Literaturtag“ veranstaltet. Organisiert im Namen der Zeitzer Bibliotheksinitiative und unter der organisatorischen Leitung der Vereinigten Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des Kollegiatstifts Zeitz.