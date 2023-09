Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Jetzt wird es bunt in Zeitz. Immer mehr Künstler verschiedener Genres ziehen in die Stadt an der Weißen Elster. Dazu gehören auch Michael Krause mit seiner Frau Silvia Kirchhoff und Tochter. Alle drei arbeiten in der Kunstszene. „Wir haben im Internet ein Atelier gesucht und in Zeitz gefunden“, erzählt Michael Krause. Er wurde 1958 in Darmstadt geboren, hat Steinmetz und Steinbildhauerei gelernt, danach an der Akademie der Künste in München und an der Universität in London studiert. Krause erhielt für seine Arbeiten zahlreiche Preise.