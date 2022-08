Auf der Suche nach Wasser: Trinkwasserangebote sind rar auf der Strecke bei Zeitz

Zeitz/MZ - Wasser - ein kostbares Gut, besonders in einem Sommer wie diesem. Wenn man als Radfahrer auf dem beliebten Elsterradweg bei Zeitz unterwegs ist, begegnet man jedoch nicht so vielen Möglichkeiten, um entlang der Strecke seine leere Trinkflasche wieder auffüllen zu können. Im schlechtesten Fall, ist der Weiße-Elster-Fluss auf einigen Kilometern oft die einzige Wasserquelle. Was kann man also tun, wenn die Flasche leer ist, der Weg aber noch weit?