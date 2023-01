Auf der B 180 stoßen zwei Autos frontal zusammen: Zwei Menschen werden bei dem Unfall verletzt

In einem der Unfallfahrzeuge haben auch zwei Kinder gesessen. Sie haben laut Polizei keine Verletzungen erlitten.

Elsteraue/MZ/ank - Auf der Bundesstraße 180 zwischen Zeitz und Meuselwitz sind am frühen Samstagabend ein Kleintransporter und ein entgegenkommender Pkw frontal zusammengestoßen. Die Beifahrerin des Pkw wurde laut Polizei schwer und der Fahrer des Wagens leicht verletzt. Der Unfall war laut Mitteilung aus der Polizeiinspektion Halle gegen 17.30 Uhr geschehen. Der Fahrer des Kleintransporters habe nach links in Richtung Spora abbiegen wollen und sei dabei mit dem aus Richtung Zeitz kommenden Wagen zusammengestoßen. Im Pkw befanden sich mit dem Fahrer und der Beifahrerin auch zwei Kinder im Alter von zwölf und 14 Jahren. Sie seien unverletzt geblieben, heißt es in der Mitteilung. Der Fahrer des Kleintransporters habe nicht medizinisch behandelt werden müssen. Die beiden betroffenen Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden bezeichnete die Polizei als hoch. Die B 180 musste vorübergehend vollgesperrt werden.