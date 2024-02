Berühmter Sohn der Stadt Zeitz reformierte die Landwirtschaft und baute Klee an. Am Samstag hätte Kleeapostel Johann Christian Schubart seinen 290. Geburtstag. Wer noch heute sein Andenken pflegt.

Würchwitz/MZ. - Was würde Johann Christian Schubart zu den aktuellen Bauernprotesten sagen? Würde sich der Edle von dem Kleefeld vielleicht einreihen und mit demonstrieren? „Auf jeden Fall würde er die Bauern unterstützen, denn Schubart war ein Freigeist und Freidenker. Er hat vor etwa 250 Jahren mit seinen Gedanken die Landwirtschaft revolutioniert“, sagt Friedrich-Karl Steinbach. Der 87-Jährige wohnt auf einem traditionellen Bauernhof in Würchwitz, hat als ehemaliger Bürgermeister, Vorsitzender des Reitvereins Langendorf und Mitglied im Kleefestverein die Geschicke in Würchwitz entscheidend mitgeprägt und Traditionen bewahrt. So auch die Erinnerungen an Schubart.