Auch in Zeitz künftig mehr Freiheiten für Bestattungen?

Zeitz/MZ - Bestattungen in einem Leichentuch, wie im Judentum und Islam üblich, anstatt in einem Sarg, die Urne eines Verstorbenen auf die heimische Schrankwand stellen oder seine Asche in einem See verstreuen, das alles ist in Sachsen-Anhalt - im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern - bislang nicht ohne Weiteres möglich.