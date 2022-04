Auch auf dem Markt in Zeitz gilt: Kein Osterfest ohne Ei

Besonders viel gekauft wurde auf dem Ostermarkt auf dem Roßmarkt in Zeitz beim Hühnerhof Zimmermann. Ganz klar, warum das so ist.

Christine Zimmermann vom Hühnerhof in Nonnewitz (rechts) und Mitarbeiterin Bärbel Baude bieten an ihrem Stand nicht nur das wichtigste Zubehör für Ostern überhaupt, sondern haben auch österlich dekoriert.

Zeitz/MZ - 19 Milliarden Eier essen die Deutschen jedes Jahr, rund 214 pro Kopf. Allein zu Ostern werden sagenhafte 240 Millionen als Ostereier benötigt. Und zunehmend sind Eier von glücklichen Hühnern gefragt. Genau deshalb bildete sich am Mittwoch auf dem kleinen, aber feinen Ostermarkt in der Zeitzer Innenstadt auch schnell eine Schlange am Stand des Hühnerhofs Nonnewitz. Hier gibt es Eier von Hühnern, die Landwirt Philipp Zimmermann in mobilen Ställen viel frische Luft und grünes Gras erleben lässt. Das hat sich längst herumgesprochen.