Ärztin aus Giebelroth sammelt Spenden für Menschen in der Ukraine

Junge Frau zog vor fünf Jahren aus der Ukraine in die Region und will nun helfen, Leid zu lindern. Was die 31-Jährige bewegt.

Giebelroth/MZ - Russische Panzer rollen durch die Ukraine, Luftangriffe bringen unsägliches Leid über das Land und es wird von zahlreichen Toten gesprochen - bei Iryna und Christian Fischer ist der Krieg längst spürbar angekommen. In der Wohnküche im Haus in Giebelroth laufen die Nachrichten auf Deutsch, im Obergeschoss auf Ukrainisch. Denn Iryna Fischer stammt aus der Ukraine und lebt seit fünf Jahren in Deutschland. „Ich fühle mich schuldig, dass ich nicht in meiner ukrainischen Heimat bin, denn ich bin Ärztin und könnte jetzt helfen“, sagt die 31-Jährige. Seit Tagen herrscht Krieg in der Ukraine und das Ehepaar Fischer verfolgt die Nachrichten. „Die Soldaten sterben für uns alle, um unsere Freiheit zu schützen“, sagt Iryna Fischer und Tränen laufen ihr dabei über ihr Gesicht. Ihre Eltern, Familie und Freunde leben in der Ukraine, genauer gesagt in Iwano-Frankiwsk, einer Universitätsstadt in der Westukraine mit etwa 220.000 Einwohnern.