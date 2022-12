Arnd Czapek: Ist Angeklagter Politiker verhandlungsfähig?

Zeitz/MZ - Ist Arnd Czapek fähig, eine erneute Verhandlung vor dem Landgericht durchzustehen? Diese Frage beschäftigte das Gremium am ersten Prozesstag gegen den ehemaligen CDU-Landtagsabgeordneten wegen des Vorwurfs des Betruges in besonders schwerem Fall an diesem Freitag. Dieser fand, wegen der eingeschränkten Reisefähigkeit des Angeklagten, statt am Hansering in Halle im Saal 210 des Amtsgerichts in Zeitz statt. Und das war nicht die einzige Besonderheit. Denn der 58-Jährige kam nahezu direkt aus dem Zeitzer Krankenhaus in den Gerichtssaal.