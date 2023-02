Die Kandidaten für die Wahl des Zeitzer Oberbürgermeisters am 5. März beantworten in Klinkerhalle viele Fragen.

Forum zur OB-Wahl in Zeitz

Wahl-Forum in den Zeitzer Klinkerhallen. MZ-Regiodeskchefin Anne Nicolay-Guckland hatte eine ganze Reihe Fragen an Andreas Exler, Andreas Huke, Ralph Löbel, Christian Thieme und Bodo Walther (von links).

Zeitz/MZ - Noch eine Woche, dann findet in Zeitz die Oberbürgermeisterwahl statt. Damit sich die Bürger ein Bild von den Kandidaten und deren politischen Positionen machen können, hatten die Stadtverwaltung und ihr Medienpartner, die MZ-Lokalredaktion Zeitz, Donnerstagabend zu einem Wahlforum in die Klinkerhallen in der Albrechtstraße eingeladen.