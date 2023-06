Normalerweise steht die Tür der Mohrenapotheke in Zeitz weit offen. Am Mittwoch war das nicht der Fall. Zwar hatte das Geschäft den Notdienst übernommen, dem Protest schloss sich das Haus aber trotzdem an. Äußeres Zeichen war nicht nur ein Plakat, sondern eben auch, dass die Eingangstür eingeklinkt war.

(Foto: Torsten Gerbank)