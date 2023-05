Um das geplante Dach soll sich laut Stadt Zeitz die Fußball- Gesellschaft kümmern. Was das mit einer Schulungseinrichtung und einer Kaffeerösterei im Zekiwa-Gebäude zu tun hat.

Antrag auf Baugenehmigung für Stadion-Überdachung ist in Arbeit

So soll das Thälmannstadion Zeitz von oben mit Dach aussehen.

Zeitz/MZ - In die Angelegenheit um die großflächige Überdachung des Ernst-Thälmann-Stadions in Zeitz kommt jetzt langsam Bewegung. So hat die Stadt dem 1. FC Zeitz als Hauptnutzer den Vorschlag gemacht, dass dessen zukünftige gemeinnützige Betreibergesellschaft des Stadions hier bereits als Auftraggeber fungieren sollte.