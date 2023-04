Zeitz/MZ. - An der Fassade der alten Zeitzer Nudelfabrik hängt noch ein steinernes Mühlen-Relief. „Das war das Markenzeichen und war auf Verpackungen von Zeitzer Nudeln und Zwieback zu sehen“, erzählt Maria Neumann und nimmt die Gäste mit auf einen Rundgang. 1888 erfolgte die Grundsteinlegung durch Max Emmerling zu dem Klinkerbau. „Ich kenne noch die Kinder von ihm, er hatte zwei Söhne und eine Tochter. 1945 floh die Familie in den Westen“, erzählt Frank Bernstein. Aus diesem Grund ist Bernstein zum Tag des Industriedenkmals gekommen, schaut sich gemeinsam mit vielen anderen Interessenten in dem über 130 Jahre alten Klinkerbau um. Überall atmet Vergangenheit und Vergänglichkeit, kaputte Fenster, Spuren des einstigen Großbetriebes Obst, Gemüse und industrielle Speisekartoffeln (OGiS), der von 1953 bis zur Wende in diesen Mauer produzierte. Möbelhaus, Leerstand, Verfall nach der Wende.

