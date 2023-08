Das neue Schuljahr beginnt bald. In den Geschäften in Zeitz ist die Nachfrage nach Schulbedarf momentan hoch.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - „Wir möchten unsere Bestellung abholen. Auf der Liste steht alles, was es nötig ist“, dies ist zurzeit häufiger in der Zeitzer Innenstadt zu hören. Genauer gesagt in der Judenstraße, in der Gutenberg-Buchhandlung. Um zur Verkaufstheke zu gelangen, ist zu Spitzenzeiten manchmal etwas mehr Geduld gefragt als sonst. „Der Bücherverkauf läuft auf Hochtouren“, sagt Verkäuferin Simone Neitz, als sie zwischen dem Gespräch mit Kunden eine kurze Pause eingelegt. „Die Schule startet in zwei Wochen. Die Eltern sind momentan damit beschäftigt, ihre Kinder mit Büchern und Arbeitsheften zu versorgen. Darin steckt neues Wissen“, zeigt Neitz das Innere einer Tüte.