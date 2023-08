Über 50 Betten gibt es in der geriatrischen Abteilung im SRH-Klinikum. Welche Themen dort im Team gemeistert werden und was Chefärztin Dr. Angelika Krispel dazu sagt.

Ansatz verschiedener Fachgebiete in der Geriatrie in Zeitz: „Gemeinsam für die Patienten“

50 Betten stehen in der Geriatrie im Zeitzer SRH-Klinikum zur Verfügung.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ - Um Sicherheit und Gesundheit geht es vielen Bürgern in Zeitz, denn das gehört zu einer Wohnstadt dazu. Und um diesen Themenkomplex drehen sich auch die Beiträge in der Reihe MZ-Sommer-Interview. Aktuell geht es noch einmal ins SRH-Klinikum Zeitz. Dort gibt es eine Abteilung Geriatrie, von der nicht alle wissen, was da eigentlich passiert. Angelika Andräs erfuhr darüber etwas von der Chefärztin der Geriatrie Dr. Angelika Krispel.