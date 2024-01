Am Samstag lädt das Schloss Moritzburg Zeitz zum Thementag rund um A. M. Bach ein. Was geboten wird.

Einen ganzen Tag steht Anna Magdalena Bach im Mittelpunkt. Sie wurde 1701 in Zeitz geboren und war die zweite Frau des Komponisten Johann Sebastian Bach. Am Samstag findet 11 Uhr im Schloss Moritzburg eine Führung unter dem Titel „Die Zeitzer Hofkapelle“ statt, die einen Einblick in die Musikkultur des damaligen Schlosses gibt. Um 16 Uhr wird dann das Stück „Die Frau Capellmeisterin“ aufgeführt. Dabei zeigen Künstler der Kreismusikschule ihr Können sowie kleine Szenen der Kulturvilla Kolorit (Foto) verschaffen einen Eindruck in die Lebenskultur des 18. Jahrhunderts und Musikwissenschaftler Eberhard Spree vermittelt Wissenswertes über die Jubilarin.