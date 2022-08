Angstkatzen und neugierige Samtpfoten voller Hoffnung auf ein Zuhause im Zeitzer Tierheim

Manche in der Corona-Zeit leichtfertig aufgenommene Katze landet mittlerweile als Fundtier im Tierheim. Wie die Situation in Zeitz zurzeit ist.

Tierpflegerin Jacqueline Just freut sich, dass sie die Näpfe für die Katzen - auch dank vieler Unterstützer und Spender - so gut füllen kann.

Zeitz/MZ - Gleich hinter der ersten Tür kommen zwei Katzen angelaufen, schauen erwartungsvoll durch die große Glasscheibe: Vielleicht ist ja der Mensch da draußen endlich der, der ihnen ein Zuhause geben will? Auch wenn sich Lage im Zeitzer Tierheim ein wenig entspannt, sind die Katzenzimmer alle gut gefüllt. „Wir haben immer noch Mutterkatzen mit ihren Jungen, ganze Würfe“, sagt Jacqueline Just. Die Tierpflegerin kümmert sich vorrangig um die Katzen. Und so manches Tier, das in der letzten Zeit aufgenommen werden musste, könnte durchaus das Opfer einer Corona-Laune sein.