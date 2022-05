Angst vor einem Damm?

Alttröglitz/MZ - Scheitert die Revitalisierung des Elsterfloßgrabens an der Zustimmung der Gemeinde Elsteraue? Zur Sitzung des Hauptausschusses am Donnerstagabend in Alttröglitz wurde der Beschluss erst einmal verschoben. Nun darf man gespannt sein, wie sich der Gemeinderat zu einer Beratung am 2. Juni dazu positionieren wird.

