Unbekannte haben einen Rettungswagen in Zeitz mit Eiern attackiert. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Einsatz abgebrochen: Rettungsfahrzeug in Zeitz mit Eiern beworfen

Die Fußgängerbrücke am Wendischer Berg in Zeitz, von der Unbekannte Eier auf ein DRK-Fahrzeug geworfen haben.

Zeitz/MZ - Ein Rettungswagen ist am Donnerstagabend in Zeitz von Unbekannten angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Fahrzeug des Zeitzer Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes am Wendischen Berg von der Fußgängerbrücke aus mit mehreren Eiern beworfen.