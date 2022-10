Anglerglück am Phönix

Zum Abschluss der Saison trafen sich die Petri-Jünger am Tagebaurestloch in der Elsteraue. Was das besondere Hobby ausmacht.

Angeln und die Natur genießen - Sören Schumann gehört zur Jugendgruppe des Kreisnaglervereins Zeitz. Gemeinsam waren sie am See Phönix-Nord.

Staschwitz/MZ - Von ihrer farbenfrohen Seite zeigen sich zahlreiche Laubbäume rund um das Tagebaurestloch Phönix-Nord zwischen Langendorf und Staschwitz. Auf der Südseite trifft man am Samstagmorgen mehr als ein Dutzend junge Angler. Sie kommen aus dem Thüringischen Crossen und Pöthewitz im Elstertal, aus Droyßig, Oelsen und Zeitz. Dabei sind zahlreiche Erwachsene, die die Kinder betreuen und Eltern. „Wir wollen heute Raubfische angeln und in geselliger Runde die Saison ausklingen lassen“, sagt Robby Queiser. Gemeinsam mit Uwe Klatt aus Etzoldshain ist er seit vergangenem Jahr Jugendwart im Kreisanglerverein Weiße Elster Zeitz. „Als wir vor ein paar Jahren mit der Jugendarbeit begonnen haben, waren wir etwa fünf, sechs Leute. Heute gehören 48 Aktive zu unserer Jugendgruppe“, fährt Queiser fort. Vor allem das Sommercamp im Juni in Weickelsdorf zog viele junge Angler an und mit der Teilnehmerzahl am vergangenen Wochenende sei man auch zufrieden. So brauche man sich um Nachwuchs im Verein keine Sorgen zu machen.