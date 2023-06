Warum es ehemalige Osterfelder Grundschüler mit ihrer einstigen Klassenlehrerin zum wiederholten Mal in den Stadtwald Hain zieht.

Naturschutz in Osterfeld

Gemeinsam mit dem Meineweher Revierförster Günther Eisenschmidt schauen sich die ehemaligen Viertklässler ihre Pflanzung im Hain an.

Osterfeld/MZ - Fast 30 Grad zeigt das Thermometer, doch im Osterfelder Hain ist es geradezu erfrischend. Die großen alten Bäume sorgen für jede Menge Schatten. Der Moschelbach, der am Rand des Hains entlang plätschert, macht die Erfrischung komplett. Darüber freuen sich auch die elf ehemaligen Mitschüler der Osterfelder Grundschule, die sich an diesem späten Nachmittag zum Sommeranfang mit ihrer damaligen Klassenlehrerin Beate Heinicke und dem Meineweher Revierförster Günther Eisenschmidt am Eingang zum kleinen Osterfelder Stadtwald treffen.