Angeklagter glänzt mit zu vielen Erinnerungslücken

Zeitz/MZ - Die Verhandlung vor dem Amtsgericht in Zeitz ging ohne Ergebnis zu Ende. Denn da die Erinnerungslücken bei dem Angeklagten zu groß waren, muss es eine Fortsetzung geben. So soll am Donnerstag, 9. Februar, mit Zeugen geklärt werden, ob ein 41-Jähriger im März 2021 dreimal in Zeitzer Gartenlauben eingestiegen war.

