Angeklagte verpasst am Amtsgericht Zeitz den Urteilsspruch

Zeitz/MZ/MV - Vor dem Amtsgericht ist jetzt eine 35-jährige Zeitzerin wegen gemeinschaftlichen besonders schweren Diebstahls zu sechs Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt worden. Die Strafe wurde in Abwesenheit der Angeklagten ausgesprochen.

Doch als sie eine halbe Stunde später schließlich vor Gericht erschien, zeigte sie sich gegenüber ihrer Anwältin froh, dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt worden ist. So ist davon auszugehen, dass die 35-Jährige keinen Einspruch gegen den Strafbefehl einlegen wird. Die Bewährungszeit wurde auf vier Jahre festgesetzt, zudem muss die Zeitzerin 100 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten.

Am 3. Oktober 2020 soll sie in Tröglitz zusammen mit einem Bekannten in einen Discounter eingestiegen sein. Dort erbeutete das Paar mehrere Dosen Tabak, Zigaretten und eine Schachtel mit Kugelschreibern. Ihr Mittäter war wegen einer Zeugenaussage aus dem Gefängnis zum Amtsgericht gebracht worden, musste unverrichteter Dinge aber wieder zurückgebracht werden. Die 35-Jährige ist laut dem Gericht mehrfach einschlägig vorbestraft, also in der Vergangenheit schon wegen Diebstahl verurteilt worden.